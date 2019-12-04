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Кузнецкой библиотеке подарена книга «Огнеборцы Поволжья»

12:31 | 04.12.2019 | Общество

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Кузнецк, 4 декабря 2019. PenzaNews. Кузнецкая центральная городская библиотека имени А.Н. Радищева получила в подарок от 2-го отряда Федеральной противопожарной службы Пензенской области книгу «Огнеборцы Поволжья».

Кузнецкой библиотеке подарена книга «Огнеборцы Поволжья»

Фото: Gorodkuzneck.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Кузнецка, это издание было выпущено в Чебоксарах в 2018 году в честь 100-летия с момента подписания декрета «Об организации государственных мер по борьбе с огнем».

«В книге рассказывается об истории пожарной охраны Поволжья, ее современном состоянии в субъектах ПФО. Описаны чрезвычайные ситуации, унесшие человеческие жизни. Показаны будни ветеранских организаций и добровольных пожарных формирований», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что один из разделов посвящен развитию пожарной службы в Пензенской области.

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