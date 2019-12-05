Под Пензой уничтожено 955 кг груш, изъятых на рынке Общество

Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Партия груш весом 955 кг, которая была изъята на территории оптово-розничного рынка «Оптторг «Северный» в Пензе, уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

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По данным ведомства, основанием для изъятия данной продукции из торговой точки стало отсутствие сопроводительных документов. При этом имелись следы срыва этикеток и перемаркировки, а также были видны штамбы с обозначением Польши как страны происхождения товара.

Решение об уничтожении партии груш принято в соответствии с указом президента РФ №391 от 29 июля 2015 года «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».