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Под Пензой уничтожено 955 кг груш, изъятых на рынке

10:40 | 05.12.2019 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Партия груш весом 955 кг, которая была изъята на территории оптово-розничного рынка «Оптторг «Северный» в Пензе, уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Под Пензой уничтожено 955 кг груш, изъятых на рынке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, основанием для изъятия данной продукции из торговой точки стало отсутствие сопроводительных документов. При этом имелись следы срыва этикеток и перемаркировки, а также были видны штамбы с обозначением Польши как страны происхождения товара.

Решение об уничтожении партии груш принято в соответствии с указом президента РФ №391 от 29 июля 2015 года «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

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