Победа в конкурсе убедила Юлию Райкову в важности развития пожарного добровольчества Общество

Пенза, 6 декабря 2019. PenzaNews. Победа в региональном конкурсе «Добровольцы Сурского края – 2019» среди участников старше 18 лет убедила студентку третьего курса Пензенского казачьего института технологий Юлию Райкову в необходимости и дальше развивать волонтерскую деятельность в сфере пожарной охраны.

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«Это даст стимул. Нужно стремиться к большему и не забрасывать свою деятельность, помогать людям», — отметила Юлия Райкова в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» после оглашения результатов конкурса добровольцев Пензенской области.

Студентка третьего курса специальности «Пожарная безопасность» пояснила, что раньше хотела стать переводчиком, но после того, как в 15 лет на ее глазах случилось два происшествия, решила связать свою судьбу с МЧС.

По словам Юлии Райковой, когда в ее родной деревне Красавка Тамалинского района произошел пожар, она первой заметила огонь и начала тушить его до приезда специалистов, а после их прибытия на место ей дали противопожарный ранец и доверили вместе с профессионалами проливать очаги горения.

«Я была, наверное, самым счастливым на свете человеком», — сказала собеседница агентства.

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Студентка добавила, что после этого произошел еще один крупный пожар — загорелось поле, и огонь мог через овраг перекинуться на жилые дома в деревне.

«Я также помогала тушить», — пояснила девушка.

Юлия Райкова добавила, что теперь, изучая основы пожарной безопасности, она старается по возможности заниматься добровольческой деятельностью.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, при поддержке сотрудников ведомства Юля Райкова в 2019 году организовала дежурство студентов-добровольцев в специализированной пожарно-спасательной части.

Молодые люди заступают на дежурство в качестве пожарных-спасателей и выезжают на все происшествия в составе смены. Таким образом они приняли участие в тушении 27 пожаров, ликвидации последствий одного ДТП и провели 20 профилактических бесед с гражданами о необходимости соблюдения требований безопасности.