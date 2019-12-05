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Лучшим добровольцам Пензенской области вручены сертификаты на 10 тыс. рублей

18:49 | 05.12.2019 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2019. PenzaNews. Сертификаты на получение денежной премии в размере 10 тыс. рублей вручены победителям регионального конкурса «Добровольцы Сурского края – 2019» — ученику зареченской школы №225 Никите Астаеву и студентке Пензенского казачьего института технологий Юлии Райковой.

Лучшим добровольцам Пензенской области вручены сертификаты на 10 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они признаны лучшими среди участников в возрасте 8–17 и старше 18 лет соответственно.

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В младшей возрастной категории лауреатом II степени стала Полина Пашина, третье место заняла Елизавета Щанина.

Среди участников старше 18 лет дипломы лауреатов II степени вручены Кристине Громовой и Юрию Годяеву, третье место присуждено Максиму Костюшину и Анастасии Вариной.

В номинации «Социальный проект года» победу одержал координационный волонтерский центр «Ладошки счастья» с проектом «Лето в подарок». Он награжден сертификатом на 50 тыс. рублей.

Второе место занял зареченский молодежно-досуговый центр «Ровесник», третье — центр по развитию волонтерства города Кузнецка.

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