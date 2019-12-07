Поезд №94 «Москва — Пенза» будет отправляться на три часа позже Общество

Пенза, 7 декабря 2019. PenzaNews. Время отправления поезда №94 «Москва — Пенза» из столицы будет изменено с предстоящего воскресенья, 8 декабря.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина, вместо 16.10 состав будет отправляться с Казанского вокзала в 19.08 и прибывать в пункт назначения в 8.26 вместо 6.06.

Собеседница агентства напомнила, что также на 8 декабря назначен первый рейс двухэтажного поезда «Сура» сообщением «Пенза — Москва», а в обратном направлении он отправится на следующий день.

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Представитель КбшЖД отметила, что время в пути будет сокращено на 30 минут — с 10 часов 48 минут до 10 часов 18 минут.

По данным «РЖД», с 8 декабря на всей сети российских железных дорог будет введен в действие новый график движения и план формирования поездов на 2019–2020 годы.

В соответствии с ним Куйбышевским филиалом АО «Федеральная пассажирская компания» сформировано 34 пары поездов дальнего следования.

Будет расширена география курсирования двухэтажного подвижного состава и изменена периодичность движения некоторых поездов.