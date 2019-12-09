В Пензе подготовят проект планировки территории для строительства развязки на трассе М5 Общество

Пенза, 9 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление о подготовке проекта планировки и межевания территории для строительства транспортной развязки на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».

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Документом утверждено техническое задание, согласно которому заказчиком документации выступает ООО «Центрмонолитстрой». Предполагается, что ее разработка будет осуществляться за внебюджетные средства.

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Ожидается, что по итогам сбора и получения исходных данных исполнитель, который будет определен по результатам торгов, выполнит проектную документацию, подготовит демонстрационные материалы для публичных слушаний, после них внесет необходимые корректировки и передаст заказчику на утверждение.

Среди материалов, которые должны быть готовы к публичным слушаниям, значатся чертежи красных линий и границ зон планируемого размещения линейных объектов, а также схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта.

Как отмечается в техническом задании на выполнение инженерных изысканий, которое также утверждено постановлением, в районе новой развязки намечено предусмотреть надземный пешеходный переход.