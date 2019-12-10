Губернатор в ходе визита в Сердобск посетил центральный парк и поликлинику Общество

Сердобск, 10 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочего визита в Сердобск обратил внимание ответственных лиц на необходимость модернизации парка «Березовая роща», а также на принятие мер по дальнейшему повышению доступности медицинской помощи в пятом по численности населения городе региона.

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Осматривая парк, руководитель субъекта федерации призвал создать комфортные условия для отдыха посетителей — отремонтировать пешеходные дорожки, установить новые лавочки и украсить территорию арт-объектами.

«Надо заказать проектно-сметную документацию. [...] Необходимо разработать хороший проект», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к главе администрации Сердобска Виталию Макарову.

По мнению губернатора, муниципалитет должен активнее участвовать в различных программах по благоустройству, в том числе во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, победителями которого ранее становились Кузнецк и Заречный.

Кроме того, во время посещения парка Иван Белозерцев осмотрел новую хоккейную коробку и возложил цветы к бюсту актера театра и кино Виктора Степанова.

Еще одним пунктом визита главы региона стала сердобская межрайонная больница, которая участвует в проекте «Бережливая поликлиника».

Как сообщил главный врач больницы Андрей Малахов, проект реализуется поэтапно — в настоящее время организована приемно-информационная зона, благодаря которой пациенты могут хорошо ориентироваться в здании; работает многоканальный call-центр для более оперативной записи пациентов к специалистам.

«Наша больница является межрегиональным лечебно-диагностическим центром и обслуживает более 38,5 тыс. пациентов из Сердобска, Бековского, Колышлейского, Малосердобинского и Сердобского районов, а также из Саратовской области. На сегодняшний день у нас работают несколько врачей из Ртищево», — пояснил он.

Руководитель учреждения уточнил, что укомплектованность специалистами составляет 80% — общая численность врачей и среднего медперсонала составляет 169 человек.

Иван Белозерцев пообщался с сотрудниками, пациентами и лично протестировал работу регистратуры, после чего отметил высокий уровень обслуживания.

Комментируя увиденное, губернатор подчеркнул, что сокращение дефицита медицинских кадров является одной из приоритетных задач.

В связи с этим он рекомендовал руководству больницы активнее информировать потенциальных работников о существующих в регионе мерах поддержки.