Пензенский губернатор провел личный прием граждан в Сердобске Общество

Сердобск, 10 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан в ходе рабочего визита в Сердобск во вторник, 10 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

С вопросом об асфальтировании участка дороги до деревни Кологривовка к главе региона обратилась жительница Долгоруково Елена Янкина, которая пояснила, что в селе есть вся необходимая инфраструктура, однако проезжая часть на данном отрезке оставляет желать лучшего.

Также дорожную тему подняла руководитель управления Пенсионного фонда России в Сердобске Вера Добролюбова.

По ее словам, тротуары у здания ПФР, основными посетителями которого являются пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями здоровья, не приводились в порядок с 1980-х годов.

Иван Белозерцев заверил обеих женщин, что затронутые ими вопросы будут решены положительно.

Он сообщил также, что на ремонт дорог в Сердобском районе в 2020 году будет направлено около 18 млн. рублей.

Кроме того, в ходе приема граждан руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из села Рощино Михаил Новиков попросил оказать содействие в увеличении на 400 га земельного фонда КФХ, в котором содержится более 370 голов крупного рогатого скота, для обеспечения кормовой базы.

В свою очередь житель Куракино Алексей Курбатов обратил внимание губернатора на перевод местной амбулатории в фельдшерско-акушерский пункт и предложил сохранить медицинское учреждение с койко-местами, поскольку в селе живут в основном люди пенсионного возраста.

Иван Белозерцев пообещал, что эти вопросы будут рассмотрены.

Местная жительница Наталья Серегина отметила необходимость проведения ремонта здания дома искусств в Сердобске.

Как пояснила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова, которая также принимала участие в приеме граждан, проектно-сметная документация уже разработана и на нее получено положительное заключение государственной экспертизы.

«Общая стоимость строительно-монтажных работ составляет 19,1 млн. рублей. Работы по ремонту планируется осуществить в 2020 году», — сказала она.

Всего к губернатору обратились семь человек. Все они получили необходимые разъяснения.

По вопросам, требующим детального изучения ситуации, даны соответствующие поручения.