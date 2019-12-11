В Пензе обсудят проблему распространения снюса и его аналогов Общество

Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Проблема распространения снюса и его аналогов станет главной темой межведомственного заседания, которое состоится в Законодательном собрании Пензенской области в предстоящий четверг, 12 декабря.

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Ожидается, что участие в нем примут представители власти, общественности, родители школьников и журналисты.

Модератором дискуссии выступит председатель общественной палаты и ТПП региона Владимир Подобед.

В центре внимания собравшихся будут меры, которые необходимо принять для защиты несовершеннолетних от действий злоумышленников, предлагающих жевательный табак и синтетические смеси под видом безопасной альтернативы сигаретам.

Свои рекомендации озвучат эксперты.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального парламента, итогом заседания должно стать принятие обращения в Общественную палату России о важности подготовки документа о запрете продажи снюса и его аналогов на законодательном уровне.