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С начала года в регионе пресечено 18,5 тыс. нарушений прав и свобод человека и гражданина

09:53 | 12.12.2019 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Органы прокуратуры Пензенской области пресекли более 18,5 тыс. нарушений прав и свобод человека и гражданина за 11 месяцев 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства по случаю Дня Конституции РФ, который отмечается в четверг, 12 декабря.

С начала года в регионе пресечено 18,5 тыс. нарушений прав и свобод человека и гражданина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За допущенные нарушения трудового законодательства к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 1 тыс. 42 лица, по материалам прокурорских проверок возбуждено восемь уголовных дел. Итогом рассмотрения внесенных актов прокурорского реагирования стало погашение задолженности по заработной плате на сумму свыше 116 млн. рублей», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что нарушения были выявлены в сфере здравоохранения, в их числе — перерывы в лечении онкобольных; ситуации, при которых пациенты покупали дорогостоящие лекарства за свой счет и передавали их медработникам для введения; факты некачественного оказания медицинских услуг и другие.

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«Прокурорами установлены нарушения прав инвалидов: по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, на получение компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, в сфере труда, факты необеспечения индивидуальными средствами реабилитации и лекарственными препаратами. Всего в текущем году выявлено более 100 нарушений прав граждан указанной категории», — отмечается в тексте.

Кроме того, в сообщении приводятся данные, согласно которым 60 должностных лиц были привлечены к административной ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

«По итогам прокурорских проверок за 11 месяцев текущего года к различным видам ответственности за нарушения прав и свобод человека и гражданина привлечено свыше 6 тыс. виновных лиц, возбуждено 85 уголовных дел, опротестовано 1 тыс. 584 незаконных правовых акта, в суды предъявлено 4 тыс. 266 исков», — резюмируется в пресс-релизе.

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