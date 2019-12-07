Глеб Синцов удостоен премии «Юрист года»
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Пенза, 7 декабря 2019. PenzaNews. Проректор Пензенского государственного университета по международной деятельности, председатель реготделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов удостоен региональной премии «Юрист года – 2019».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В номинации «За верность профессии» отмечены три лауреата — почетный адвокат Пензенской области Галина Егорова, заместитель начальника регионального управления Росгвардии Николай Рукавишников и судья Первого кассационного суда общей юрисдикции, доцент кафедры «Правосудие» ПГУ Сергей Погодин.
Впервые вручена награда в номинации «Лучший юрист в сфере банковской деятельности». Ее получила начальник сектора защиты интересов банка в сфере корпоративного бизнеса и взаимодействия с государственными органами Пензенского отделения Сбербанка Оксана Репникова.
Биография
Синцов Глеб Владимирович
Почетным знаком имени Валериана Волжина отмечен краевед Игорь Шишкин.
Почетного знака Михаила Акимова удостоен начальник отдела по работе с личным составом управления МВД России по городу Пензе, помощник главы ведомства Александр Скворцов, сообщает пресс-служба ПГУ.
Региональная премия «Юрист года» вручается в Пензенской области с 2010 года.
В разные годы ее лауреатами становились начальник управления Минюста Михаил Зелепукин, завкафедрой «Правосудие» юридического факультета ПГУ Виктор Терехин, адвокат Иван Краснов, прокурор региона Наталья Канцерова и председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.