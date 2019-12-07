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Глеб Синцов удостоен премии «Юрист года»

13:10 | 07.12.2019 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2019. PenzaNews. Проректор Пензенского государственного университета по международной деятельности, председатель реготделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов удостоен региональной премии «Юрист года – 2019».

Глеб Синцов удостоен премии «Юрист года». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В номинации «За верность профессии» отмечены три лауреата — почетный адвокат Пензенской области Галина Егорова, заместитель начальника регионального управления Росгвардии Николай Рукавишников и судья Первого кассационного суда общей юрисдикции, доцент кафедры «Правосудие» ПГУ Сергей Погодин.

Впервые вручена награда в номинации «Лучший юрист в сфере банковской деятельности». Ее получила начальник сектора защиты интересов банка в сфере корпоративного бизнеса и взаимодействия с государственными органами Пензенского отделения Сбербанка Оксана Репникова.

Биография

Синцов Глеб Владимирович

Почетным знаком имени Валериана Волжина отмечен краевед Игорь Шишкин.

Почетного знака Михаила Акимова удостоен начальник отдела по работе с личным составом управления МВД России по городу Пензе, помощник главы ведомства Александр Скворцов, сообщает пресс-служба ПГУ.

Региональная премия «Юрист года» вручается в Пензенской области с 2010 года.

В разные годы ее лауреатами становились начальник управления Минюста Михаил Зелепукин, завкафедрой «Правосудие» юридического факультета ПГУ Виктор Терехин, адвокат Иван Краснов, прокурор региона Наталья Канцерова и председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

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