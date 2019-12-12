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В Кузнецке утвержден порядок демонтажа рекламных конструкций

12:08 | 12.12.2019 | Общество

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Кузнецк, 12 декабря 2019. PenzaNews. Порядок демонтажа рекламных конструкций, размещенных в Кузнецке Пензенской области с нарушением установленных требований, утвержден постановлением городской администрации, которое подписал мэр Сергей Златогорский.

В Кузнецке утвержден порядок демонтажа рекламных конструкций. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полномочия по выявлению и демонтажу таких конструкций, а также выдаче соответствующих предписаний возложены на МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка».

В документе прописаны сроки, в которые владельцу должно быть направлено предписание о прекращении нарушения установленных требований либо путем приведения рекламной конструкции в соответствие с действующими нормами, либо ее демонтажа в добровольном порядке. Также прописан порядок действий в том случае, если это не будет сделано.

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