Пензенская область выступит с инициативой о запрете продажи снюса и его аналогов Общество

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Депутаты Заксобрания Пензенской области планируют выйти с законодательной инициативой, предусматривающей введение запрета на распространение, оптовую и розничную торговлю снюсом и насваем, а также сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные. Об этом сообщил спикер регионального парламента, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин.

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«Мы предлагаем внести изменения в ст. 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», — сказал он в ходе межведомственного заседания, состоявшегося в Законодательном собрании в четверг, 12 декабря.

Валерий Лидин добавил, что соответствующая инициатива будет направлена в Госдуму России.

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«Губернатором Иваном Белозерцевым подготовлены обращения на имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в части введения запретов на распространение и рекламу новых никотиносодержащих продуктов, а также установления ответственности за их нарушение», — пояснил спикер регионального парламента.

В свою очередь председатель общественной палаты Пензенской области и глава ТПП региона Владимир Подобед, который выступил модератором дискуссии, обратил внимание на то, что распространяемые в том числе среди молодежи смеси по факту содержат не табак, а только синтетический никотин, поэтому не подпадают под ограничения, прописанные федеральным законодательством.

В ходе заседания собравшиеся поделились своими мнениями по обозначенной теме.

Подводя итог сказанному, Валерий Лидин отметил, что необходимо работать на опережение.

«Вчера мы боролись со спайсами, кодеиносодержащими смесями, сегодня столкнулись с новым злом. Прозвучавшие в ходе обсуждения предложения нуждаются в юридической проработке для дальнейшего вынесения на федеральный уровень», — цитирует спикера пресс-служба регионального парламента.