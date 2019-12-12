Переиздан том Красной книги Пензенской области, посвященный животным Общество

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Второй том Красной книги Пензенской области, посвященный животным, переиздан тиражом 2 тыс. экземпляров.

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В нем отражено современное состояние редких и исчезающих видов, постоянно или временно обитающих на территории региона.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области, издание содержит описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, включая сведения об их численности, лимитирующих факторах и мерах охраны.

«Все очерки иллюстрированы картами распространения видов, фотографиями или рисунками», — пояснили в ведомстве.

Предыдущая версия второго тома Красной книги Пензенской области была издана в 2005 году. Тогда в число редких и исчезающих было включено 76 видов беспозвоночных и 92 вида позвоночных животных.

Работа над новым изданием велась при участии сотрудников Пензенского государственного университета.