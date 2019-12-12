EN
19:18:50 Четверг, 12 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Переиздан том Красной книги Пензенской области, посвященный животным

16:48 | 12.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 12 декабря 2019. PenzaNews. Второй том Красной книги Пензенской области, посвященный животным, переиздан тиражом 2 тыс. экземпляров.

Переиздан том Красной книги Пензенской области, посвященный животным. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отражено современное состояние редких и исчезающих видов, постоянно или временно обитающих на территории региона.

Читайте также

Из Красной книги Пензенской области исключат восемь птиц

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области, издание содержит описание 115 видов беспозвоночных и 100 видов позвоночных животных, включая сведения об их численности, лимитирующих факторах и мерах охраны.

«Все очерки иллюстрированы картами распространения видов, фотографиями или рисунками», — пояснили в ведомстве.

Предыдущая версия второго тома Красной книги Пензенской области была издана в 2005 году. Тогда в число редких и исчезающих было включено 76 видов беспозвоночных и 92 вида позвоночных животных.

Работа над новым изданием велась при участии сотрудников Пензенского государственного университета.

Загрузка...
Читайте также
В прокуратуре связали появление очага аварийности на трассе М5 с отсутствием освещения В Пензе 25 подростков получили паспорта в торжественной обстановке
Три школьника из Пензы стали финалистами международного конкурса по математике Пензенская область выступит с инициативой о запрете продажи снюса и его аналогов
Жительница Земетчино лишилась денег при попытке избавиться от несуществующего кредита В Каменке вынесен приговор по делу об убийстве мужчины, получившего около 30 ударов ножом
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама