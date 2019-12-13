В Пензе обсудили дорожную ситуацию на улице Бекешской Общество

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Дорожная ситуация на улице Бекешской в Пензе, где из-за уклона дороги в зимний период в непосредственной близости от частных жилых домов происходят многочисленные ДТП, стала главной темой совещания, состоявшегося в городской администрации.

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Оно проведено в рамках доследственной проверки, организованной по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Участие в совещании приняли представители мэрии, управлений СКР и МЧС, Госавтоинспекции, а также других служб и ведомств.

Были высказаны предложения, касающиеся в том числе изменения направления движения транспорта на данном участке.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области, намечен план дальнейших шагов, определены конкретные сроки исполнения.