EN
17:50:01 Пятница, 13 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе обсудили дорожную ситуацию на улице Бекешской

12:03 | 13.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Дорожная ситуация на улице Бекешской в Пензе, где из-за уклона дороги в зимний период в непосредственной близости от частных жилых домов происходят многочисленные ДТП, стала главной темой совещания, состоявшегося в городской администрации.

В Пензе обсудили дорожную ситуацию на улице Бекешской. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Оно проведено в рамках доследственной проверки, организованной по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Участие в совещании приняли представители мэрии, управлений СКР и МЧС, Госавтоинспекции, а также других служб и ведомств.

Были высказаны предложения, касающиеся в том числе изменения направления движения транспорта на данном участке.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области, намечен план дальнейших шагов, определены конкретные сроки исполнения.

Загрузка...
Читайте также
Объем производства продукции на заводе «Азия Цемент» с начала года превысил 1,7 млн. тонн В Пензе наградили участников фестиваля видеофильмов приемных семей
В Кузнецке участники программы расселения аварийного жилья получили ключи от новых квартир Завершено расследование уголовного дела по факту ДТП в центре Пензы
В Пензенской области по программе капремонта завершены работы в 235 МКД Пензенского таксиста заподозрили в краже телефона пассажирки
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама