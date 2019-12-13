Дмитрию Матушкину присвоено звание генерал-майора юстиции Общество

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Высшее специальное звание — генерал-майор юстиции — присвоено руководителю следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрию Матушкину.

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Соответствующий указ №595 президент России Владимир Путин подписал в минувший четверг, 12 декабря.

Матушкин Дмитрий Михайлович родился в Удмуртии в 1971 году.

В 1992 году начал службу в органах прокуратуры.

Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Октябрьского района Ижевска, старшим следователем и следователем по особо важным делам прокуратуры Удмуртии, заместителем прокуроров Октябрьского района и города Ижевска, начальником отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры республики, возглавлял отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания следственного управления прокуратуры Удмуртии.

С 2007 состоял в должности первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Республике Удмуртия.

Указом президента России Владимира Путина от 2 октября 2018 года назначен на пост руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ» и «Почетный сотрудник Следственного комитета РФ». Отмечен медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «За заслуги», «Ветеран следственных органов».

Заслуженный юрист Удмуртии.