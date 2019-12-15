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Пензенский губернатор запустил в Instagram опрос о выходном дне 31 декабря

14:47 | 15.12.2019 | Общество

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Пенза, 15 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вслед за рядом других глав регионов запустил в соцсети Instagram опрос, участникам которого предлагается поделиться своим мнением о том, следует ли объявить выходным последний день календарного года.

Пензенский губернатор запустил в Instagram опрос о выходном дне 31 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вопрос звучит следующим образом: «Нужен ли выходной 31 декабря?»

Предусмотрено два варианта ответа — «да» и «нет».

Для участия в опросе зарегистрированные в Instagram пользователи должны просмотреть историю в аккаунте Ивана Белозерцева.

По состоянию на 15 декабря, на обновления губернатора подписаны 17,6 тыс. интернет-пользователей из разных регионов. Это составляет чуть более 1,3% от численности населения Пензенской области.

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31 декабря 2019 года является рабочим днем, поскольку не выпадает на субботу и воскресенье. Кроме того, это число не упоминается в постановлении правительства России «О переносе выходных дней в 2019 году».

В ноябре депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму России законопроект, предусматривающий изменения в ст. 112 ТК РФ, которые должны сделать 31 декабря выходным днем. Одним из его авторов выступил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Инициаторы поправок считают, что выходные необходимо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если не является таковым по календарю.

Главы ряда российских регионов в рамках своих полномочий приняли решение о переносе в 2019 году рабочего дня с 31 декабря на 28-е число для госслужащих и других категорий граждан, включая работников бюджетных учреждений. Некоторые из них предварительно провели опрос в своих аккаунтах в Instagram. Мнением пользователей этой соцсети поинтересовались, в частности, губернаторы Свердловской, Курганской и Псковской областей.

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