В Пензе подумают, как улучшить вид «Глобуса» Общество

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры региона Леониду Иоффе во взаимодействии с представителями администрации Пензы проработать варианты улучшения внешнего вида монумента «Глобус».

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«Его можно сделать значительно лучше. Давайте подумайте вместе с городской властью: Ваши идеи, их исполнение», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Леониду Иоффе в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 16 декабря.

Глава региона добавил, что к работе над улучшением облика сооружения следует подключить пензенские предприятия.

«Можно найти решение, чтобы это действительно работало на людей и было приятно проезжать вокруг этого «Глобуса», — пояснил губернатор.

Монумент «Глобус» в Пензе олицетворяет земной шар и символизирует международную дружбу.

Был установлен на площади, которую образует пересечение трех улиц — Суворова, Бекешской и 8 Марта — в декабре 1972 года в дни торжеств, посвященных 50-летию образования СССР.

Высота всего монумента составляет 13 метров, диаметр шара — 8 метров.