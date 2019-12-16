EN
15:11:17 Понедельник, 16 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе подумают, как улучшить вид «Глобуса»

13:10 | 16.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил начальнику департамента градостроительства и архитектуры региона Леониду Иоффе во взаимодействии с представителями администрации Пензы проработать варианты улучшения внешнего вида монумента «Глобус».

В Пензе подумают, как улучшить вид «Глобуса». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Его можно сделать значительно лучше. Давайте подумайте вместе с городской властью: Ваши идеи, их исполнение», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к Леониду Иоффе в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 16 декабря.

Глава региона добавил, что к работе над улучшением облика сооружения следует подключить пензенские предприятия.

«Можно найти решение, чтобы это действительно работало на людей и было приятно проезжать вокруг этого «Глобуса», — пояснил губернатор.

Монумент «Глобус» в Пензе олицетворяет земной шар и символизирует международную дружбу.

Был установлен на площади, которую образует пересечение трех улиц — Суворова, Бекешской и 8 Марта — в декабре 1972 года в дни торжеств, посвященных 50-летию образования СССР.

Высота всего монумента составляет 13 метров, диаметр шара — 8 метров.

Загрузка...
Читайте также
Иван Белозерцев потребовал сменить руководство санатория «Тарханы» в Пятигорске Пензенский губернатор призвал владельцев магазинов убрать из продажи снюс
На портале госуслуг за 10 лет зарегистрировались более 760 тыс. пензенцев В ночь на 17 декабря ограничат движение по улице Лермонтова в Пензе
«ВКонтакте» поможет пензенским чиновникам оперативно узнавать о проблемах в ЖКХ В Пензе пытаются развить клиентоориентированность чиновников
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама