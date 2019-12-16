В Пензенской области 31 декабря объявлено выходным днем для госслужащих Общество

Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области подписал распоряжение, в соответствии с которым рабочий день для госслужащих перенесен с 31 на 28 декабря.

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По словам главы региона, вопрос об объявлении последнего дня 2019 года года выходным был рассмотрен в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций и федерации профсоюзов Пензенской области.

«Задача: до 30 декабря [...] все вопросы, которые связаны с нашей деятельностью, выполнить в установленные сроки и с хорошим качеством», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 16 декабря.

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина, распоряжение касается тех категорий граждан, в отношении которых глава региона осуществляет полномочия представителя нанимателя, в первую очередь это госслужащие.

По ее словам, также в документе содержится рекомендация объявить 31 декабря выходным днем для муниципальных служащих и работников подведомственных бюджетных учреждений.

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31 декабря 2019 года является рабочим днем, поскольку не выпадает на субботу и воскресенье. Кроме того, это число не упоминается в постановлении правительства России «О переносе выходных дней в 2019 году».

По общим правилам перенос выходных может осуществляться только федеральным законом или решением правительства РФ. Для работодателей такое право не предусмотрено.

Вместе с тем предоставить работнику выходной 31 декабря можно как день отпуска: ежегодного, если это было предусмотрено графиком или при наличии неиспользованных дней, либо без сохранения зарплаты, то есть за свой счет. Кроме того, сотрудник может взять отгул за ранее отработанное сверхурочное время либо за выход в выходной или нерабочий праздничный день.

При соблюдении ряда условий работодатель также может предоставить сотрудникам дополнительный день отдыха. Как пояснил заместителя руководителя Роструда Иван Шкловец, если такая инициатива исходит от компании, руководство должно решить вопрос об оплате данного выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта.