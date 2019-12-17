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В Пензе оценили состояние узлов и агрегатов танка Т-34, который намечено поставить на ход

13:17 | 17.12.2019 | Общество

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Пенза, 17 декабря 2019. PenzaNews. Специалисты провели полную дефектовку узлов и агрегатов 32-тонного танка Т-34, являвшегося с 1981 года частью монумента на улице Карла Маркса в Пензе, который предстоит поставить на ход к торжествам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минпрома.

В Пензе оценили состояние узлов и агрегатов танка Т-34, который намечено поставить на ход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Началась активная фаза ремонта», — пояснили в ведомстве.

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В министерстве отметили, что особое внимание уделено дизельному двигателю, в конструкцию которого создатели в свое время вложили много прогрессивных идей.

«Это и непосредственный впрыск топлива, и четыре клапана в каждом цилиндре, и литая алюминиевая головка, благодаря чему танк мог достигать скорость в 70 км/ч», — уточнили в пресс-службе.

В Минпроме добавили также, что ряд комплектующих для восстановления танка предстоит изготовить на промышленных предприятиях Пензенской области, при этом техническая документация на них отсутствует.

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