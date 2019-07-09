Пензенские промышленники объединят усилия, чтобы поставить на ход танк Т-34 Экономика

Пенза, 9 июля 2019. PenzaNews. 32-тонный танк Т-34, являвшийся с 1981 года частью монумента на улице Карла Маркса в Пензе, будет поставлен на ход к параду в честь 75-летия Великой Победы совместными усилиями промышленных предприятий региона. Об этом сообщил директор по спецпроизводству литейно-механического завода «МашСталь» Александр Демкин.

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По его словам, стоимость восстановления техники пока неизвестна.

Он предположил, что для аккумулирования средств на эти цели будет создан специализированный фонд.

«В данном случае это не заказ. Это, скажем так, какое-то коллегиальное решение предприятий. «МашСталь» на этой работе никаких денег не зарабатывает, а только тратит вместе с другими предприятиями», — сказал Александр Демкин журналистам, демонстрируя танк 1946 года выпуска, который ранее был доставлен в литейный цех завода.

Директор по спецпроизводству пояснил, что к настоящему времени Т-34 очищен от многолетней пыли, мусора и веток, которые оказались внутри, так как люки в кабину были заварены не сразу.

Он добавил, что далее — ориентировочно за два месяца — танк будет разобран на узлы и агрегаты, которые либо придется восстанавливать на пензенских предприятиях, либо изготавливать заново.

«Мелкие детали, которые находятся в машине, за долгое за время подверглись коррозии и не подлежат восстановлению», — отметил Александр Демкин.

Он уточнил, что придется восстановить полностью отсутствующую проводку, решить вопрос с колесами — оставить установленные от Т-55 или заменить их на оригинальные, привести в порядок механизмы поворота башни, демилитаризовать пушку и перебрать двигатель.

«Есть мнение, что двигатель должен остаться в хорошем состоянии, что замене подлежат только форсунки, так как ни масла, ни дизельное топливо оттуда не сливалось и он [двигатель] как бы законсервирован», — разъяснил директор по спецпроизводству ЛМЗ «МашСталь».

Александр Демкин также обратил внимание на замки узлов.

«Здесь просто было заварено, и заварено варварским способом. Просто открыть не получается. Смогли вскрыть люк на башне, сломав на нем замок. Замок тоже придется восстанавливать», — сказал он.

По мнению представителя предприятия, «сделать машину так, чтобы она просто поехала, не получится, ее придется делать всю».

Он сообщил, что к дефектовке танка был привлечен сотрудник организации из Энгельса, которая занимается ремонтом Т-34.

Говоря об имеющихся на данный момент сложностях, Александр Демкин указал на отсутствие конструкторской документации, комплект которой, по его словам, должен быть в главном автобронетанковом управлении Минобороны России или на предприятиях, ранее входивших в пул заводов, ремонтирующих такие машины.

«После того как все узлы и агрегаты будут готовы, машина будет собрана, протестирована, и я надеюсь, что к 9 мая [2020 года] будет готова участвовать в параде», — отметил он.

Комментируя планы по использованию техники во время торжеств по случаю Дня Победы, директор по спецпроизводству пояснил, что резиновые башмаки на существующие гусеницы смонтировать нельзя, поэтому нуждается в проработке вопрос об их замене.

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Александр Демкин также выразил уверенность в том, что поставленный на ход танк в перспективе можно будет задействовать в праздничных мероприятиях многократно.

Монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он призван сохранить память о том, что в годы войны жители области внесли в фонд обороны страны свыше 129 млн. рублей, на которые была построена танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

В мае 2019 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил поставить на ход танк Т-34, чтобы техника могла пройти по улицам регионального центра во время торжеств в честь 75-й годовщины Великой Победы.

5 июля танк был снят с постамента у краеведческого музея, где простоял около 40 лет, и доставлен на литейно-механический завод «МашСталь».