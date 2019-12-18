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Мэрия Пензы распределила 3 млн. рублей грантов среди девяти НКО

13:45 | 18.12.2019 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Девять социально ориентированных некоммерческих организаций получат гранты на общую сумму почти 3 млн. рублей по итогам городского конкурса, проведенного администрацией Пензы.

Мэрия Пензы распределила 3 млн. рублей грантов среди девяти НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По 500 тыс. рублей решено выделить двум НКО. Это АНО «Наука и образование» с проектом по созданию центра «Современная профилактика» и реготделение Поискового движения России с инициативой «В тылу герои не забыты».

499 тыс. 449 рублей получит региональная общественная организация «Сила настоящего», представившая на конкурс проект, направленный на комплексную помощь детям с аутизмом.

Клуб людей старшего поколения «Ровесники» выиграл грант в размере 374 тыс. 493 рубля на проект активного долголетия «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

327 тыс. рублей будет направлено на создание школы панкратиона в Пензе. Реализацией инициативы займется региональная федерация панкратиона.

Реготделение Российского союза ветеранов Афганистана получит 280 тыс. рублей на проект «Никто не забыт, ничто не забыто».

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180 тыс. рублей будет предоставлено АНО «Центр образования «Интеллект-Пенза». Эта организация вошла в число получателей поддержки благодаря проекту «Центр городских инициатив».

Общественная организация «Пензенский союз потребителей (городской)» выиграла грант в сумме 178 тыс. рублей на повышение финансовой грамотности населения.

Автономной некоммерческой организации по пропаганде спорта и здорового образа жизни «Карамэль» решено выделить 160 тыс. рублей на популяризацию чир спорта.

Всего на конкурс от НКО было подано 13 заявок.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, не вошли в число победителей фонды «Содружество» и «Семья и здоровье», АНО «Детский православный приют имени святого преподобного Серафима Саровского», а также организация «Круг доверия».

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