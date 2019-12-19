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В Пензенской области запретили продажу бестабачной никотиносодержащей продукции детям

11:35 | 19.12.2019 | Общество

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Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Запрет на продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним введен в Пензенской области.

В Пензенской области запретили продажу бестабачной никотиносодержащей продукции детям

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Необходимые изменения внесены в действующие региональные законы в ходе 26-й очередной сессии Законодательного собрания области в четверг, 19 декабря.

Так, название закона «Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина, жидкости для них несовершеннолетних на территории Пензенской области» дополнено словами «бестабачной никотиносодержащей продукции». При этом под ней понимается продукция, содержащая никотин (за исключением лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Теперь, в соответствии со ст. 3 данного закона, на территории региона не допускается розничная продажа электронных систем доставки никотина, жидкости для них, бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним.

Наказание за нарушение данных ограничений предусмотрено кодексом Пензенской области об административных правонарушениях, в который также внесены соответствующие дополнения.

В соответствии со ст. 2.5, размер штрафа для граждан составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Присутствовавшие на сессии депутаты проголосовали за данные изменения единогласно.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после официального опубликования.

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