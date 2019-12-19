Белозерцев предложил ходатайствовать о присвоении Пензе звания «Город трудовой доблести» Общество

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил рассмотреть вопрос о направлении в адрес президента России Владимира Путина ходатайства о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» после того, как будет принят соответствующий федеральный закон.

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«Вы знаете, что до Великой Отечественной войны в Пензе действовало лишь два крупных военно-промышленных предприятия. В военное время Пензенская область стала крупнейшим пунктом промышленной эвакуации. В первые два года в наш регион эвакуированы были десятки предприятий, [...] которые работали для того, чтобы обеспечить фронт всем необходимым», — сказал он в ходе 26-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 19 декабря.

Также Иван Белозерцев отметил вклад, который внесли аграрии региона.

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«Наши колхозы и совхозы дали Родине около 60 млн. пудов хлеба и много другой сельхозпродукции. На фронт было отправлено 67 тыс. тонн шерсти, 18 тыс. полушубков, 59 тыс. пар валенок, 8 тыс. меховых жилетов, 124 тыс. пар носков. [...] Вы помните, что в фонд обороны жители нашего региона внесли 129 млн. рублей, 4,5 кг золота, 39 кг серебра и так далее», — перечислил он.

Глава региона выразил мнение, что Пенза заслужила право носить почетное звание.

«Как мне представляется, есть все основания подготовить документы, направить их после принятия закона. [...] Я думаю, что мы можем тоже рассчитывать на присвоение городу трудовой доблести. Вклад огромен», — резюмировал Иван Белозерцев.