В Пензенской области решили ввести штрафы за использование открытого огня на улицах Общество

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях дополнен новой статьей, предусматривающей наказание за использование открытого огня в местах общего пользования. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания региона приняли большинством голосов в ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 19 декабря.

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В качестве докладчика по этому вопросу выступила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти и органами местного самоуправления Надежда Зубкова.

«Предлагается установить административную ответственность за несоблюдение требований к использованию открытого огня в парках, скверах, на бульварах, площадях, улицах, проездах, набережных населенных пунктов, которые относятся к местам общего пользования и будут установлены органами местного самоуправления», — сказала она.

Представитель прокуратуры уточнила, что действие законопроекта не распространяется на те территории, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц — на них будут действовать федеральные правила пожарной безопасности.

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Надежда Зубкова пояснила также, что новая статья 3.6 «Нарушения, связанные с использованием открытого огня» кодекса Пензенской области об административных правонарушениях предусматривает штрафы: на граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, при этом жителям также может быть объявлено предупреждение.

По ее словам, правом составления протоколов будут наделены органы местного самоуправления, а полномочия по их рассмотрению возложены на административные комиссии.

Давая дополнительные комментарии по поводу нововведений, Надежда Зубкова сказала, что использование открытого огня для приготовления пищи в перечисленных местах также будет являться нарушением.

За принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов из 30, присутствовавших на сессии. Двое высказались против. Один воздержался.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года.