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В Пензенской области решили ввести штрафы за использование открытого огня на улицах

21:58 | 19.12.2019 | Общество

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Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях дополнен новой статьей, предусматривающей наказание за использование открытого огня в местах общего пользования. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания региона приняли большинством голосов в ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 19 декабря.

В Пензенской области решили ввести штрафы за использование открытого огня на улицах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В качестве докладчика по этому вопросу выступила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами власти и органами местного самоуправления Надежда Зубкова.

«Предлагается установить административную ответственность за несоблюдение требований к использованию открытого огня в парках, скверах, на бульварах, площадях, улицах, проездах, набережных населенных пунктов, которые относятся к местам общего пользования и будут установлены органами местного самоуправления», — сказала она.

Представитель прокуратуры уточнила, что действие законопроекта не распространяется на те территории, которые находятся в собственности граждан или юридических лиц — на них будут действовать федеральные правила пожарной безопасности.

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Надежда Зубкова пояснила также, что новая статья 3.6 «Нарушения, связанные с использованием открытого огня» кодекса Пензенской области об административных правонарушениях предусматривает штрафы: на граждан от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 2 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, при этом жителям также может быть объявлено предупреждение.

По ее словам, правом составления протоколов будут наделены органы местного самоуправления, а полномочия по их рассмотрению возложены на административные комиссии.

Давая дополнительные комментарии по поводу нововведений, Надежда Зубкова сказала, что использование открытого огня для приготовления пищи в перечисленных местах также будет являться нарушением.

За принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов из 30, присутствовавших на сессии. Двое высказались против. Один воздержался.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года.

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