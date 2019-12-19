В городе Сурске, четырех поселках и 21 сельсовете перестанут регистрировать браки Общество

Пенза, 19 декабря 2019. PenzaNews. Органы местного самоуправления 26 городских и сельских поселений Пензенской области прекратят исполнять полномочия по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, а также установления отцовства с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания региона большинством голосов приняли в ходе 26-й очередной сессии, состоявшейся в четверг, 19 декабря.

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«Объем актовых записей в них не превышает 50 единиц в год», — отметила начальник управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова, представляя проект соответствующего закона.

Она выразила уверенность в том, что «граждане не будут испытывать неудобств», поскольку транспортное сообщение данных территорий с райцентрами не затруднено.

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Как уточняется в проекте закона, текст которого размещен на сайте регионального парламента, речь идет об органах местного самоуправления в городе Сурске, рабочих поселках Чаадаевка, Евлашево, Сура и Золотаревка, а также о Грабовском, Кижеватовском, Сосновском, Среднеелюзанском, Кирилловском, Морсовском, Анненковском, Большетpуевском, Мaxaлинском, Большевьясском, Нечаевском, Алферьевском, Богословском, Воскpесеновском, Ермоловском, Засечном, Леонидовском, Мичуринском, Саловском, Пригородном и Индерском сельсоветах.

Одновременно с этим на сессии принят законопроект, в соответствии с которым орган местного самоуправления Чемодановского сельсовета с 1 января 2020 года получит полномочиям в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния — рождения, заключения и расторжения брака, установления отцовства, а также смерти. За это депутаты проголосовали единогласно.