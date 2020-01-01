Андрей Лузгин перечислил шаги по дальнейшему благоустройству набережной в Пензе Общество

Пенза, 21 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин перечислил шаги по дальнейшему благоустройству набережной реки Суры в центральной части города.

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«Закончено три этапа [реконструкции] из пяти планируемых. В 2020 году наша задача основная — произвести выкуп тех частных земельных участков и тех домостроений, которые остались в той части, которая сейчас не исполнена в граните. Там 19, по-моему, домов. Из них двое [владельцев] в настоящий момент времени согласны на выкуп. С остальными мы находимся в процедуре судебного урегулирования стоимости выкупа этих земельных участков», — сказал Андрей Лузгин в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года, которая состоялась в центре культуры и досуга Пензы в пятницу, 20 декабря.

Он добавил, что затем предстоит произвести перекладку магистрального водопровода диаметром 1 тыс. мм и выполнить реконструкцию коллектора ливневой канализации.

«Только после этого мы закончим последний этап реконструкции. [...] По нашим оценкам, вся эта работа займет еще по факту не меньше двух лет точно. Это достаточно дорогостоящие мероприятия», — уточнил мэр.

Андрей Лузгин пояснил, что на обновленной территории будут располагаться малые архитектурные формы, спортплощадки, кафе с летними верандами, благодаря чему набережная станет «живая».

«В нижней части — там, где сейчас парковка в створе улицы Урицкого — предполагается построить скейт-парк», — отметил глава администрации города.

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По словам Андрея Лузгина, дальше — в направлении ресторана «Бочка» — предполагается общественно-деловая застройка, где не будет открытых пространств, а частные дома планируется снести, выплатив компенсации владельцам за счет либо муниципалитета, либо инвестора.

«С учетом аппетитов наших граждан и частных домовладельцев это может растянуться еще на несколько лет», — констатировал он.

Глава администрации Пензы сообщил, что судьба противоположного берега пока не решена — в ближайшее время лишь начнутся предпроектные работы.

«Есть несколько концепций. Они диаметрально разные. Есть предложение архитекторов о том, чтобы перенести дорогу от улицы Злобина ближе к железной дороге, чтобы она сразу после Измайловского путепровода уходила резко направо, если ехать из Терновки», — сказал Андрей Лузгин, добавив, что в этом случае предусмотрено вести жилищную застройку с выходом непосредственно к воде.

Он обратил внимание на то, что другая точка зрения касается создания общественного пространства — открытого и доступного для всех — в том числе и на этом берегу Суры.

«Мы не решили, [...] ни кто будет тот инвестор, который будет вкладываться в строительство, и будет ли вообще этот инвестор», — подытожил мэр Пензы.