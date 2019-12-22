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В Пензе определены победители региональной премии «Зеленая волна»

13:20 | 22.12.2019 | Общество

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Пенза, 22 декабря 2019. PenzaNews. Экспертный совет второй региональной премии «Зеленая волна», объявленной пензенским реготделением Русского географического общества (РГО) и областным фондом научно-технического развития, определил победителей.

В Пензе определены победители региональной премии «Зеленая волна». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их число вошел проект «Бездомные животные Пензы» ученицы лицея №55 Дарьи Умяровой, работавшей под руководством учителя географии Галии Бахтеевой. Школьница проанализировала имеющиеся данные о численности бездомных животных, обозначила проблемные очаги на территории областного центра, предложила пути решения и составила бизнес-план приюта.

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Также среди лучших отмечен проект «Проблемы мусора и мы» ученицы классической гимназии №1 имени В.Г. Белинского Екатерины Мордовиной, наставником которой выступила учитель химии Раиса Жидкова. Он посвящен теме сбора и утилизации отходов.

Кроме того, решено поощрить проект «Новый полет «Ласточки», заявленный отрядом «Зеленая волна» школы №59. Его целью является исследование свойства воды в Ласточкином озере, особенностей ландшафта и состояния дендрофлоры прилегающий территории.

Как сообщает пресс-служба реготделения РГО, лауреаты будут награждены в торжественной обстановке во время итогового слета активистов движения «Зеленая волна» в губернаторском доме 26 декабря.

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