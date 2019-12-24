В Пензе утверждены границы 24 территорий, на которых запрещено продавать алкоголь Общество

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Администрация Пензы утвердила границы 24 территорий, прилегающих к образовательным организациям, учреждениям спорта и здравоохранения, на которых запрещено торговать спиртным.

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Тем самым внесены изменения в постановление №329 от 28 марта 2014 года «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Пензы».

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«В зону действия ограничения на реализацию алкогольной продукции вошли следующие объекты потребительского рынка: магазин «Мини-маркет» и мини-маркет «Семейный» на улице Зеленодольской, 67; маркет-бар «Мир напитков» на улице Мира, 63; магазин «Мак» на улице Можайского, 3А; кафе «Тарантино» на улице Беляева, 41; магазин «Скидкино» на улице Беляева, 41; магазины «Пив&Ко» и «Бристоль» на улице Ладожской, 109», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что постановление №2353 от 12 декабря 2019 года, которым утверждены новые схемы границ прилегающих территорий, опубликован в выпуске №47 муниципальной газеты «Пенза».