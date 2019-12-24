EN
10:58:12 Вторник, 24 декабря
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе утверждены границы 24 территорий, на которых запрещено продавать алкоголь

09:15 | 24.12.2019 | Общество

Печать

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Администрация Пензы утвердила границы 24 территорий, прилегающих к образовательным организациям, учреждениям спорта и здравоохранения, на которых запрещено торговать спиртным.

В Пензе утверждены границы 24 территорий, на которых запрещено продавать алкоголь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Тем самым внесены изменения в постановление №329 от 28 марта 2014 года «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Пензы».

Читайте также

В Пензенской области запретили продажу бестабачной никотиносодержащей продукции детям

«В зону действия ограничения на реализацию алкогольной продукции вошли следующие объекты потребительского рынка: магазин «Мини-маркет» и мини-маркет «Семейный» на улице Зеленодольской, 67; маркет-бар «Мир напитков» на улице Мира, 63; магазин «Мак» на улице Можайского, 3А; кафе «Тарантино» на улице Беляева, 41; магазин «Скидкино» на улице Беляева, 41; магазины «Пив&Ко» и «Бристоль» на улице Ладожской, 109», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.

В мэрии уточнили, что постановление №2353 от 12 декабря 2019 года, которым утверждены новые схемы границ прилегающих территорий, опубликован в выпуске №47 муниципальной газеты «Пенза».

Загрузка...
Читайте также
В Пензе прокуратура открыла горячую линию по вопросам занятости и оплаты труда В Пензе к 15 годам колонии приговорен мужчина, находившийся в розыске 20 лет
В Пензе 56-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений сексуального характера Абоненты «МегаФона» получат бесплатные минуты и гигабайты в рамках «Роуминга с Booking»
Заключено соглашение о выделении Пензенской области 528 млн. рублей на развитие сел В Пензе сбежавшего из больницы пациента с туберкулезом по решению суда вернули в стационар
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама