«ПензаИнформ» зарегистрирован как СМИ спустя 8 лет после запуска сайта Общество

Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. «ПензаИнформ» зарегистрирован в качестве средства массовой информации — сетевого издания — спустя почти 8 лет после запуска одноименного сайта в конце декабря 2011 года.

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Согласно данным Роскомнадзора, свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС77-77315 выдано новому СМИ 10 декабря 2019 года.

В качестве его учредителя указано ООО «ПензаИнформ», генеральным директором которого с февраля 2019 года является Владимир Белов.

По сведениям ЕГРЮЛ, совладельцами этой организации значатся четыре человека: Владимир Белов с размером доли 33%, Михаил Демин — 33%, Алексей Каримов — 25% и Александр Зенков — 9%.

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Как следует из информации, содержащейся в реестре СМИ на сайте Роскомнадзора, редакция сетевого издания «ПензаИнформ» располагается по адресу: улица Мира, 1А — в здании телерадиокомпании «Наш Дом», с деятельностью которой портал прочно ассоциировался на протяжении всего периода своего существования, поскольку там размещаются видеосюжеты «11 канала» и статьи газет, выпускаемых издательством «Наш Дом».

При этом в разделе «Редакция» на сайте «ПензаИнформ» заявлен другой адрес: улица Московская, 11Е, а в нижней части портала, где указан номер свидетельства о регистрации СМИ, данные о местонахождении и вовсе отсутствуют.

«ПензаИнформ» упоминается на интернет-ресурсе в связке со словосочетанием «информационное агентство», однако по форме распространения это сетевое издание.

Обязанности главного редактора СМИ исполняет Татьяна Языченко.