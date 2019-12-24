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Белозерцев назвал Западную поляну и Спасский собор в числе мест, куда его тянет в Пензе

17:25 | 24.12.2019 | Общество

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Пенза, 24 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал Западную поляну и Спасский кафедральный собор в числе мест в Пензе, куда ему хочется возвращаться.

Белозерцев назвал Западную поляну и Спасский собор в числе мест, куда его тянет в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Меня тянет в городе Пензе в два места. Это Западная поляна — это парк имени Белинского и территория, которую мы привели в порядок, [...] очистили от сгнивших деревьев, сделали хорошую парковую зону, построили дорожки, установили хорошие световые опоры, лавочки», — сказал Иван Белозерцев в ходе встречи с детьми, состоявшейся в рамках рабочей поездки в Нижний Ломов во вторник, 24 декабря.

По словам главы региона, там созданы комфортные условия для отдыха людей разных поколений.

«Учитывая то, что я сам вложил душу в этот проект и его сопровождал, меня туда тянет, потому что сделано хорошо», — пояснил он.

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Иван Белозерцев добавил, что второе место притяжения — заново построенный Спасский кафедральный собор.

«Тянет потому, что восстанавливали с нуля. То есть была площадь — Советская площадь, [...] сейчас он построен, внутри идут отделочные работы. Мы сделали очень хорошее благоустройство вокруг собора, завершили вот месяц назад. [...] Вы когда в Пензу приедете, вы уж, пожалуйста, посетите Спасский кафедральный собор», — сказал губернатор, обращаясь к юным жителям Нижнего Ломова.

Также он обратил внимание на то, что свой вклад в восстановление собора внесли многие неравнодушные люди.

«Там ведь не только мои усилия, один же я ничего не могу сделать, это целая группа людей», — отметил Иван Белозерцев.

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