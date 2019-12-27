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К хартии о нераспространении снюса присоединились более 1 тыс. торговых объектов

10:50 | 27.12.2019 | Общество

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Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Представители почти 1,3 тыс. торговых объектов подписали хартию о нераспространении никотиносодержащих смесей в Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

К хартии о нераспространении снюса присоединились более 1 тыс. торговых объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Реализация никотиносодержащих смесей прекращена более чем в 300 объектах потребительского рынка, расположенных на территории региона», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что проводится активная разъяснительная работа с руководителями торговых сетей и магазинов.

«В областном Минсельхозе продолжает работу горячая линия. По номеру телефона: +7 (8412) 56-33-08 можно оставить сообщение о фактах незаконного оборота алкогольной и табачной продукции, а также информацию о местах реализации снюса», — напомнили в ведомстве.

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