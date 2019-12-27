Более 72% респондентов не курят — опрос Общество

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Почти три четверти респондентов — в общей сложности 72,2% — являются некурящими людьми. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 28 ноября по 26 декабря 2019 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Вопрос звучал следующим образом: «Курите ли Вы или нет? Если да, то как часто?»

Отвечая на него, вариант «Одну пачку сигарет в день или больше» выбрали 12,2% участников опроса (61 пользователь), «Несколько сигарет почти каждый день» — 6,4% (32 пользователя), «Несколько сигарет в неделю или в месяц» — 7% (35 пользователей), «Раньше была привычка, но сейчас уже не курю» — 21,8% (109 пользователей), «Не курю и никогда не хотелось попробовать» — 50,4% (252 пользователя).

Затруднились с ответом 2,2% респондентов (11 пользователей).

В ходе другого опроса, который проводился на сайте ИА «PenzaNews» с 1 по 27 ноября 2019 года, около 45% его участников сообщили, что стараются есть здоровую пищу.