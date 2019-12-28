Жительница Пензы получит 350 тыс. рублей компенсации морального вреда за гибель супруга Общество

Пенза, 28 декабря 2019. PenzaNews. Решение Первомайского районного суда Пензы о взыскании в пользу местной жительницы компенсации морального вреда в размере 350 тыс. рублей за гибель супруга в ДТП вступило в законную силу.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, трагическая авария произошла 20 января 2019 года на федеральной трассе М5 «Урал» в Ульяновской области, где фура «DAF» врезалась в стоявший на проезжей части грузовик «ЗИЛ», тот сместился и наехал на находившегося перед ним 45-летнего водителя.

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«От полученных травм он скончался на месте происшествия», — уточнила собеседница агентства.

Представитель прокуратуры добавила, что вдова мужчины в своем иске просила взыскать в ее пользу 2 млн. рублей.

«Исследовав доказательства по делу, суд признал, что водитель автомашины «DAF» не имел технической возможности путем торможения предотвратить столкновение со стоявшим на его полосе «ЗИЛом», водитель которого нарушил требования ПДД — не выставил знак аварийной остановки», — пояснила Светлана Артамонова.

Она отметила, что в связи с этим сумма компенсации была снижена судом, при этом обязанность выплатить ее возложена на собственника тягача — компанию «Вектор», с которой водитель состоял в трудовых отношениях.