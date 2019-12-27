В клубе «Южный Урал» выразили соболезнования в связи с гибелью хоккеиста на трассе в Пензе Происшествия

Орск, 27 декабря 2019. PenzaNews. Представители хоккейного клуба «Южный Урал» выразили соболезнования в связи с гибелью спортсмена Артема Карпенко на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензе.

Фото: УГИБДД УМВД России по Пензенской области

«Сегодня на трассе в ДТП погиб воспитанник орской школы хоккея Артем Карпенко. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Пензы, на 647 км трассы М5 «Урал» столкнулись «ГАЗель» и «Kia». За рулем иномарки был 21-летний Артем Карпенко», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ХК «Южный Урал».

В текущем сезоне хоккеист защищал цвета клуба «Держава», в котором выступал под номером 61.

Как уточняется в группе команды в соцсети «ВКонтакте», Артем Карпенко успел зарекомендовать себя с положительной стороны.

Читайте также

Появились фото с места смертельного ДТП с участием «ГАЗели» и иномарки

«Руководство клуба, тренеры, сами ребята и болельщики выражают соболезнования семье, родным, друзьям и знакомым Артема. Это большая потеря не только для клуба, но и для всего студенческого хоккея в стране», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в пятницу, 27 декабря, на федеральной трассе М5 «Урал» в Пензе неподалеку от поворота на поселок Монтажный произошло столкновение автомобиля «Kia Rio» и пассажирской «ГАЗели», которая от удара загорелась.

В результате ДТП погибли два человека — пассажирка «ГАЗели» и мужчина, управлявший автомобилем «Kia Rio». Водитель малотоннажной машины доставлен в больницу.