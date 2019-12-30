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Ушел из жизни почетный строитель России Александр Гах

15:19 | 30.12.2019 | Общество

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Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Директор пензенского филиала саморегулируемой организации «Ассоциация «Межрегиональное объединение проектных организаций», почетный строитель России Александр Гах скончался в возрасте 64 лет.

Ушел из жизни почетный строитель России Александр Гах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Горько осознавать, что остались нереализованными планы, которыми был полон этот яркий и талантливый человек. Разделяем с родными и близкими печаль и боль невосполнимой утраты. Добрая и светлая память об Александре Николаевиче навсегда сохранится в нашей памяти, в наших сердцах», — говорится в некрологе, размещенном на сайте саморегулируемой организации.

Как сообщает «Пензенская правда», прощание с Александром Гахом пройдет в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко 31 декабря с 11.00 до 12.00.

Александр Гах всю свою трудовую деятельность посвятил строительству.

После службы в армии в 1983 году пришел на пензенский завод ЖБИ, где проработал четверть века. На протяжении более 20 лет возглавлял предприятие.

В разные годы занимал должности исполнительного директора НП «Союз пензенских строителей», руководителя пензенского филиала НП «Межрегиональный союз строителей».

Был поклонником бокса, мотоспорта, футбола.

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