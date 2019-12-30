Власти Пензы призвали отказаться от поездок на личном транспорте 31 декабря Общество

Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Представители администрации Пензы призвали автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте в предстоящий вторник, 31 декабря, в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий и осложнившейся обстановкой на дорогах города.

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«Во вторник в Пензе ожидается снегопад. В канун Нового года многие горожане отправятся за покупками, на дорогах возможно образование заторов. Кроме того, большое количество транспорта осложняет уборку улично-дорожной сети города от снега и обработку проезжей части», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

«Администрация города обращается к пензенцам с просьбой учитывать эту ситуацию при планировании поездок и по возможности пользоваться не личным, а общественным транспортом. Водителям необходимо быть предельно осторожными, отдавать приоритет на дороге снегоуборочной технике, а также не оставлять свои автомобили вдоль проезжей части», — добавляется в тексте.