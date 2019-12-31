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Екатерина Плахова назначена членом пензенского облизбиркома

10:05 | 31.12.2019 | Общество

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Пенза, 31 декабря 2019. PenzaNews. Старший лаборант кафедры частного и публичного права Пензенского государственного университета Екатерина Плахова назначена членом избирательной комиссии области с правом решающего голоса. Соответствующее постановление подписал губернатор Иван Белозерцев.

Екатерина Плахова назначена членом пензенского облизбиркома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в документе, кандидатура Екатерины Плаховой была предложена пензенским региональным отделением Ассоциации юристов России.

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Ранее от обязанностей члена избирательной комиссии Пензенской области с правом решающего голоса был досрочно освобожден Виктор Шадрин.

Избирательная комиссия Пензенской области действует на постоянной основе и является юридическим лицом. Срок ее полномочий составляет 5 лет.

Облизбирком состоит из 14 членов с правом решающего голоса. Формирование осуществляется Законодательным собранием Пензенской области и губернатором на основе предложений политических партий, общественных объединений, представительных органов муниципальных образований, облизбиркома предыдущего состава и ЦИК России. При этом 7 членов назначаются региональным парламентом, а еще 7 — губернатором.

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