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В Пензенской области утверждена программа по обеспечению защиты прав потребителей

12:15 | 01.01.2020 | Общество

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Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. Региональная программа «Обеспечение защиты прав потребителей в Пензенской области на 2020–2024 годы» утверждена постановлением облправительства.

В Пензенской области утверждена программа по обеспечению защиты прав потребителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее ответственным исполнителем назначено министерство сельского хозяйства Пензенской области.

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Программа определяет основные задачи и направления деятельности органов государственной власти региона в сфере потребительского рынка товаров и услуг. При этом она сформирована в соответствии с ключевыми положениями стратегии социально-экономического развития Пензенской области.

В числе приоритетов названы создание условий для проведения образовательных и просветительских мероприятий с жителями и для грамотных взаимоотношений с изготовителями или продавцами товаров, повышение эффективности контрольно-надзорных мероприятий, а также содействие органам местного самоуправления в решении задач по защите прав потребителей.

Благодаря реализации программы планируется добиться, в частности, уменьшения числа нарушений в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями и населением требований законодательства.

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