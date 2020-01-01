МВД попыталось взыскать деньги с инспектора ДПС из-за протокола о нарушении ПДД Общество

Пенза, 1 января 2020. PenzaNews. МВД России попыталось взыскать более 13 тыс. рублей с мужчины, который во время прохождения службы в органах внутренних дел Пензенской области в должности инспектора ДПС составил протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» в отношении водителя, чья вина впоследствии не была доказана.

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По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», постановлением мирового судьи производство по делу об административном правонарушении было прекращено.

Затем решением мирового судьи с министерства финансов России в пользу водителя были взысканы убытки в виде расходов на оплату юридических услуг, услуг представителя и на госпошлину.

После этого МВД РФ в лице в лице УМВД России по Пензенской области обратилось в суд с иском о взыскании убытков в порядке регресса, ссылаясь на то, что, согласно материалам служебной проверки, доказана вина инспектора ДПС в причинении ущерба казне, поскольку в связи с его незаконными действиями — составлением протокола неполно, с нарушением законодательства — произведено возмещение вреда, причиненного гражданину при привлечении его к административной ответственности.

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Решением Наровчатского районного суда Пензенской области от 26 сентября 2019 года в удовлетворении иска МВД России было отказано, однако силовое ведомство с этим не согласилось и подало апелляционную жалобу.

«Обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения, исследовав материалы дела, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда. [...] Действия ответчика при составлении протокола об административном правонарушении незаконными не признаны, его вина в причинении ущерба казне РФ отсутствует, в связи с чем оснований для возмещения ответчиком имущественного вреда в порядке регресса не имеется», — говорится в апелляционном определении Пензенского областного суда.

В нем поясняется, что суд первой инстанции обоснованно исходил из отсутствия прямой причинно-следственной связи между фактом возмещения убытков и действиями полицейского, а также отсутствия доказательств противоправных действий инспектора ДПС при составлении протокола.