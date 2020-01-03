В Пензенской области утвержден порядок организации деятельности приютов для животных Общество

Пенза, 3 января 2020. PenzaNews. Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, организации работы приютов для собак и кошек, а также нормы содержания в них утвержден постановлением правительства Пензенской области №858-пП.

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Документ вступил в силу с 1 января 2020 года.

В нем прописано, что приюты, независимо от того, являются они государственными, муниципальными или частными, следует размещать в отдельно стоящих и специально предназначенных для этого зданиях, строениях или сооружениях.

Они могут быть рассчитаны на содержание животных разных видов и пород с учетом их биологической совместимости или иметь специализацию.

Территория должна быть обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее двух метров с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 метра. При въезде необходимо осуществлять дезинфекцию колес автотранспорта.

Животные могут содержаться как в индивидуальных, так и в групповых вольерах и клетках. При этом запрещено совместное содержание разнополых половозрелых нестерилизованных животных.

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Вольер для каждой собаки должен включать минимум 2 кв. метра пространства для движения и 1 кв. метр крытого помещения — будки, кабины.

Численность одновременно выгуливаемых собак определяется из расчета 4 кв. метра площади на одно животное. Размеры площадки должны быть достаточными для выгула в течение суток всех собак, содержащихся в приюте.

Помещение для кошек должно состоять из крытой утепленной части, необходимой для обеспечения минимальных потребностей в движении, и примыкающей к ней выгульной площадки или помещения с окнами в отапливаемом строении приюта, оборудованном клетками или вольерами группового содержания, при соблюдении нормы не менее 0,5 кв. метра площади на одно животное.

Численность одновременно выгуливаемых кошек определяется из расчета 1 кв. метр площади на одно животное. На площадке должны быть размещены игровые устройства, гамаки и другие средства обогащения среды.

В постановлении также определены требования к организации отлова бездомных животных, к их учету, прописаны меры, которые должны приниматься для розыска владельцев, а также случаи, в которых допустима эвтаназия.