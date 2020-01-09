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В МФЦ Пензенской области за 2019 год населению оказано более 1,6 млн. услуг

11:32 | 09.01.2020 | Общество

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Пенза, 9 января 2020. PenzaNews. Более 1,6 млн. государственных и муниципальных услуг оказано населению в многофункциональных центрах (МФЦ) Пензенской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

В МФЦ Пензенской области за 2019 год населению оказано более 1,6 млн. услуг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, это больше уровня 2018 года, когда число оказанных жителям услуг превышало 1,5 млн.

По-прежнему перечень наиболее популярных услуг возглавляют те, которые находятся в компетенции Росреестра. В 2018 году их доля составляла почти 30%, по итогам 2019-го — около 40%.

Второе место занимают услуги, оказываемые по линии МВД России, в том числе благодаря возможности оформить и получить водительское удостоверение, паспорт гражданина РФ и справку об отсутствии судимости.

Также пользуются популярностью услуги в сфере социального обеспечения.

Помимо этого, востребована регистрация пользователей на порталах госуслуг и Пенсионного фонда России.

Всего в Пензенской области функционирует 33 МФЦ, в которых предоставляется более 360 государственных и муниципальных услуг.

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