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Пензенская полиция ищет сотрудника пресс-службы на 11 тыс. рублей в месяц

14:00 | 10.01.2020 | Общество

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Пенза, 10 января 2020. PenzaNews. Вакансия специалиста по взаимодействию со СМИ, предполагающая полную занятость, открыта в УМВД России по Пензенской области.

Пензенская полиция ищет сотрудника пресс-службы на 11 тыс. рублей в месяц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, пресс-служба управления «ищет талантливого, инициативного сотрудника для интересной работы в команде профессионалов».

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Среди требований к соискателю — наличие высшего образования и грамотная речь.

Будущий работник должен быть трудолюбивым, дисциплинированным, коммуникабельным и ответственным.

В описании вакансии уточняется, что в трудовые обязанности специалиста по взаимодействию со СМИ будет входить подготовка и выпуск ведомственной телевизионной программы.

«Зарплата после выплаты налогов — 11 тыс. рублей. Перспективы карьерного роста», — говорится в сообщении.

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 12 тыс. 130 рублей.

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