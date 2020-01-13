Ветеран прокуратуры Иван Глухарев ушел из жизни в возрасте 100 лет Общество

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Участник Великой Отечественной войны, ветеран органов прокуратуры Иван Глухарев скончался в возрасте 100 лет в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, церемония прощания с покойным состоится в ритуальном зале Сердобска в предстоящий вторник, 14 января, в полдень.

Коллективы надзорного ведомства и реготделения общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры выразили соболезнования родным и близким Ивана Глухарева.

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Иван Глухарев в день своего 100-летия награжден знаком отличия «За верность закону»

Глухарев Иван Георгиевич родился в селе Мавринка Ершовского района Саратовской области в многодетной крестьянской семье 13 ноября 1919 года.

В марте 1931 года переехал с семьей в Мурманск, окончил вечернюю школу и начал трудовую деятельность учителем по ликвидации неграмотности на рыбном комбинате.

В ноябре 1939 года был призван в армию. Почти всю Великую Отечественную войну прослужил в должности командира орудия батареи. Принимал участие в обороне Москвы. День Победы встретил в Латвии.

В послевоенное время получил юридическое образование. Работал в органах прокуратуры в Кузнецке, Сердобске, Пачелме, в Рязанской области, в Каменке и в прокуратуре Пензенской области — в общей сложности более 35 лет. Окончил службу в 1984 году в классном чине «Старший советник юстиции».

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

В день своего 100-летия был удостоен знака отличия «За верность закону» I степени.