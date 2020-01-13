Бакунова, Марынов и Прохорова стали заслуженными работниками СМИ Пензенской области Общество

Пенза, 13 января 2020. PenzaNews. Заместитель редактора газеты «Пензенская правда» Ольга Бакунова, ветеран журналистики Александр Марынов и редактор иссинской газеты «Вперед» Галина Прохорова стали заслуженными работниками СМИ Пензенской области.

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Решение о присвоении этого звания, учрежденного в 2018 году, принято в регионе впервые.

Церемония награждения состоялась в губернаторском доме в День российской печати, 13 января.

Первым нагрудный знак и удостоверение получил Александр Марынов, который начал трудиться в журналистике в 1980 году, прошел путь от корреспондента и завотделом «Пензенской правды» до главного редактора газеты «Наша Пенза», а в настоящее время занимается литературным творчеством.

Затем поздравления принимала Ольга Бакунова. Ей вручено удостоверение заслуженного работника СМИ Пензенской области под №1. Она начинала в качестве корреспондента никольской газеты «Знамя труда», а в 2004 году перешла на работу в «Пензенскую правду». Является действующим журналистом, несмотря на административную работу.

Галина Прохорова с 1983 года работала корреспондентом. С 1991 года — на протяжении 28 лет — возглавляет редакцию газеты «Вперед».

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия представителям печатных СМИ были вручены почетные грамоты губернатора. Их удостоены редактор детско-юношеской газеты «Пятый угол» Галина Зелинская, заместитель редактора «Пензенской правды» Светлана Февралева и фотокорреспондент Владимир Гришин, редактор «Сельской правды» Людмила Синицына, а также корреспондент «Нашей Пензы» Ольга Дарвина.

Благодарственные письма главы региона получили генеральный директор ОАО «ИПК «Пензенская правда» Нелли Давыдова, руководитель ООО «ИД «Комсомольская правда» Антон Баязитов и гендиректор ООО «Издательство «Наш Дом» Михаил Демин.

Благодарственными письмами Законодательного собрания Пензенской области отмечены коллективы четырех газет: «Наша Пенза» (главный редактор Валерий Мельник), «Молодой ленинец» (Юлия Измайлова), «Комсомольская правда в Пензе» (Антон Баязитов) и «Каменская новь» (Ольга Кротова).