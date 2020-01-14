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Бойцы пензенских студотрядов отправятся в социальный марафон

09:09 | 14.01.2020 | Общество

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Пенза, 14 января 2020. PenzaNews. Бойцы 15 студенческих отрядов Пензенской области отправятся в зимний социальный марафон, который в 2020 году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится под девизом «Мы патриоты великой страны».

Бойцы пензенских студотрядов отправятся в социальный марафон. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, студенты проследуют по 11 маршрутам и посетят более 50 населенных пунктов Городищенского, Башмаковского, Колышлейского, Шемышейского, Никольского, Наровчатского, Пензенского, Белинского, Камешкирского, Каменского, Кузнецкого и Неверкинского районов.

Они будут оказывать помощь ветеранам войны и труда, содействие в благоустройстве пришкольных территорий, заниматься с детьми профориентационной работой и выступать с концертами перед местными жителями.

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