В Заречном поставят благотворительный мюзикл «Кабачок «13 стульев» Общество

Заречный, 14 января 2020. PenzaNews. Известные люди Заречного Пензенской области примут участие в благотворительном мюзикле «Кабачок «13 стульев», в ходе которого будут собраны средства на лечение тяжелобольных детей.

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Наряду с бизнесменами и сотрудниками различных предприятий на сцену выйдут глава Заречного Олег Климанов, а также его заместители Алексей Рябов, Ирина Сизова, Сергей Воронянский и Илья Дильман.

Режиссером мюзикла стал Виктор Бояров. За вокал будет отвечать Анна Булик, за хореографию — Светлана Самарина и Ирина Алмаева.

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Премьера мюзикла намечена на 12 апреля.

Его показ поставит финальную точку в городском благотворительном марафоне, стартовавшем в сентябре 2019 года. К нему присоединились учреждения культуры и образования, где прошли различные творческие мероприятия. Одним из наиболее значимых событий стал концерт «Дети – детям», состоявшийся 7 января. В марте в школах планируется организовать благотворительные ярмарки.

Предстоящий мюзикл, роли в котором исполнят непрофессиональные актеры, станет седьмым подобным благотворительным проектом в Заречном, сообщает управление общественных связей города.