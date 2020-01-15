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В Пензе внесут изменения в правила землепользования и застройки

13:50 | 15.01.2020 | Общество

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Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Мэр Андрей Лузгин подписал постановление о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города, утвержденные решением гордумы от 22 декабря 2009 года.

В Пензе внесут изменения в правила землепользования и застройки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установить градостроительное зонирование в один этап применительно ко всей территории городского округа», — говорится в документе, опубликованном в спецвыпуске №1 муниципальной газеты «Пенза» от 14 января 2020 года.

Подготовка проекта изменений обусловлена необходимостью приведения ПЗЗ в соответствие с генеральным планом Пензы.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, заинтересованные лица могут направить в комиссию по подготовке проекта правил свои предложения в период до публичных слушаний, дата проведения которых станет известна позднее.

29 ноября 2019 года в ходе 5-й очередной сессии пензенской гордумы депутаты большинством голосов поддержали внесение в генеральный план города изменений, работа над которыми велась более года.

Выступая в качестве докладчика по этому вопросу, начальник управления градостроительства и архитектуры Пензы Нина Кутырева напомнила, что действующий генплан был принят в 2008 году и рассчитан на период до 2026 года.

Предложенные изменения в генплан поддержали 20 депутатов. Против высказались 12. Еще один воздержался.

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