В Пензе представители ОНФ поделились впечатлениями от послания президента России Общество

Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые организовали в штабе движения на улице Советской совместный просмотр послания президента России, лидера ОНФ Владимира Путина Федеральному Собранию, поделились впечатлениями от сказанного главой государства.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ, руководителя областной федерации профсоюзов Николая Котова, Владимир Путин неслучайно в начале своего выступления обратил внимание на то, что в обществе четко сформировался запрос на перемены, при этом наряду с повышением качества жизни населения ключевой задачей является решение демографических проблем и стимулирование рождаемости.

«Эти показатели достаточно низкие», — сказал он журналистам, добавив, что увеличение рождаемости «не может произойти сиюминутно».

Вместе с тем Николай Котов выразил надежду на то, что предложенные президентом России меры по поддержке семей с детьми постепенно изменят ситуацию к лучшему.

Он также отметил значимость озвученных инициатив, направленных на развитие образования, повышение доступности первичной медицинской помощи, своевременное обеспечение лекарствами, и других преобразований в социальной сфере.

Читайте также

В Пензе обсудят реализацию положений послания президента России

В свою очередь сопредседатель регионального штаба ОНФ, художественный руководитель пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского Сергей Казаков сделал акцент на актуальности предложений, касающихся сферы культуры.

«Я думаю, что это очень яркое и одно из лучших посланий Федеральному Собранию», — подчеркнул он.

По словам главы исполкома ОНФ в Пензенской области Сергея Мельникова, активисты движения продолжат осуществлять общественный контроль за тем, чтобы к выполнению задач, поставленных президентом России, в регионе подходили не формально, а со всей ответственностью.

В качестве примера он привел ситуацию с мобильными ФАПами, которые были смонтированы в 2019 году и теперь должны быть оснащены в соответствии с установленными требованиями.

«Задач очень много, потому что, действительно, как и ожидалось, послание президента было достаточно мощным», — сказал он.