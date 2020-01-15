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В Пензе обсудят реализацию положений послания президента России

17:50 | 15.01.2020 | Политика

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Пенза, 15 января 2020. PenzaNews. Реализация положений послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию станет главной темой совещания в правительстве Пензенской области, которое губернатор Иван Белозерцев проведет в предстоящий четверг, 16 января.

В Пензе обсудят реализацию положений послания президента России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участие в нем примут руководители региональных министерств и ведомств.

Планируется, что совещание начнется ровно в полдень.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 15 января в центральном выставочном зале «Манеж» президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. На церемонии присутствовали около 1,3 тыс. человек — сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства страны, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели законодательных собраний, представители традиционных конфессий, общественные деятели и руководители крупнейших СМИ.

Обращаясь к собравшимся, Владимир Путин назвал сбережение и приумножение народа России высшим национальным приоритетом, которым необходимо руководствоваться при принятии каждой государственной программы.

Президент страны предложил расширить спектр мер поддержки семей — ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет и маткапитал при рождении первенца, обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием.

Помимо этого, глава государства обозначил приоритетные задачи в сфере здравоохранения, образования, науки, анонсировал запуск проекта «Доступный интернет» и призвал обеспечить ежегодный прирост инвестиций на уровне не менее 5%.

Также Владимир Путин предложил поправки в Конституцию. Он акцентировал внимание на том, что окончательное решение необходимо принимать только после широкого публичного обсуждения и последующего голосования граждан страны по всему пакету поправок.

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